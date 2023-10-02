"Шахтер" попытается набрать первые очки в новом сезоне Лиги чемпионов.

В среду, 4 октября, донецкий "Шахтер" встретится с бельгийским "Антверпеном" в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Встреча команд пройдет на стадионе "Босэйлстадион" в Бельгии.

Главным арбитром этого поединка назначен словенец Раде Обренович. Помогать на линиях ему будут Юре Прапротник и Грега Кордеж. Четвертый арбитр - Славко Винчич.

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Донецкий клуб выступает в группе H. Помимо "Антверпена", соперниками "горняков" являются также "Барселона" и "Порту".

И "Шахтер", и "Антверпен" потерпели поражения в первом туре Лиги чемпионов. "Горняки" в номинально домашнем матче уступили португальскому "Порту", а бельгийцы с разгромным счетом проиграли "Барселоне".

Антверпен - Шахтер: трансляция

В прямом эфире поединок "Антверпен" - "Шахтер" на территории Украины покажет медиасервис MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Добавим, что накануне матча Лиги чемпионов "Шахтер" сенсационно проиграл "Ворскле" в рамках 9-го тура УПЛ. "Антверпен" в чемпионате Бельгии сыграл вничью против "Мехелена".

Донецкий "Шахтер" занимает первое место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками в активе. "Антверпен" идет на пятом месте в чемпионате Бельгии, набрав 14 очков за 9 игр.

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