Роберт Левандовски стал третьим футболистом в истории, который забил 100 голов в Лиге чемпионов.

Во вторник, 19 сентября, состоялся поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Барселона" противостояла бельгийскому "Антверпену".

Игра проходила на стадионе "Олимпико" в Барселоне и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

Счет в игре подопечные Хави Эрнандеса открыли на 11-й минуте - гол забил португальский нападающий Жоау Феликс. На 19-й минуте встречи Роберт Левандовски удвоил преимущество каталонцев. На 22-й минуте полузащитник "Антверпена" Елле Батай забил гол в собственные ворота и довел счет до крупного.

Видео дня

Во втором тайме каталонцы забили еще дважды - на 54-й минуте отличился полузащитник Гави, а на 66-й минуте дубль оформил Жоау Феликс.

"Барселона" - "Антверпен" - 5:0

Голы: Феликс, 11, 66, Левандовски, 19, Батай, 22 автогол, Гави, 54

"Барселона": тер Штеген, Жоау Канселу (Серджи Роберто, 76), Кристенсен, Кунде, Бальде, Гюндоган, де Йонг (Ромеу, 58), Гави (Лопес, 58), Рафинья (Ферран Торрес, 68), Жоау Феликс (Ямаль, 68), Левандовски

"Антверпен": Бюте, Батай (Керк, 74), Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал, Кейта, Эккеленкамп (Юсуф, 61), Вермерен, Муя (Валенсия, 83), Баликвиша (де Лат, 61), Янссен (Иленикена, 60)

Предупреждение: Гави (36)

Обзор матча:

Напомним, в другом матче этой группы донецкий "Шахтер" уступил португальскому "Порту" (1:3).

Таким образом, после первого тура лидерами группы H являются "Барселона" и "Порту".

Добавим, что Роберто Левандовски забил свой 100-й гол в рамках Лиги чемпионов. Польский нападающий стал третьим футболистом в истории этого турнира, которому покорилась данная отметка. Больше него голов забили только Лионель Месси (132 гола) и Криштиану Роналду (145 голов).

Вас также могут заинтересовать новости: