"Шахтер" во 2-м туре Лиги чемпионов сыграет против бельгийского "Антверпена".

3 и 4 октября будут сыграны матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Украину на этой стадии турнира представляет донецкий "Шахтер". "Горняки" выступают в группе H с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном".

В рамках второго тура "Шахтер" сыграет на выезде против бельгийского "Антверпена". Игра состоится в среду, 4 октября. В другом матче этой группы, соответственно, "Порту" примет "Барселону".

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Лига чемпионов: расписание матчей 2-го тура

Вторник, 3 октября

19:45 "Унион" Берлин - "Брага"

19:45 "Зальцбург" - "Реал Сосьедад"

22:00 "Интер" - "Бенфика"

22:00 "Наполи" - "Реал" Мадрид

22:00 ПСВ - "Севилья"

22:00 "Ланс" - "Арсенал"

22:00 "Манчестер Юнайтед" - "Галатасарай"

22:00 "Копенгаген" - "Бавария"

Среда, 4 октября

19:45 "Атлетико" - "Фейеноорд"

19:45 "Антверпен" - "Шахтер"

22:00 "Порту" - "Барселона"

22:00 "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити"

22:00 "Црвена Звезда" - "Янг Бойз"

22:00 "Боруссия" Д - "Милан"

22:00 "Ньюкасл" - ПСЖ

22:00 "Селтик" - "Лацио"

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити". В финале прошлого сезона "горожане" обыграли миланский "Интер".

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