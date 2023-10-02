3 и 4 октября будут сыграны матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Украину на этой стадии турнира представляет донецкий "Шахтер". "Горняки" выступают в группе H с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном".
В рамках второго тура "Шахтер" сыграет на выезде против бельгийского "Антверпена". Игра состоится в среду, 4 октября. В другом матче этой группы, соответственно, "Порту" примет "Барселону".
Видео дня
Лига чемпионов: расписание матчей 2-го тура
Вторник, 3 октября
- 19:45 "Унион" Берлин - "Брага"
- 19:45 "Зальцбург" - "Реал Сосьедад"
- 22:00 "Интер" - "Бенфика"
- 22:00 "Наполи" - "Реал" Мадрид
- 22:00 ПСВ - "Севилья"
- 22:00 "Ланс" - "Арсенал"
- 22:00 "Манчестер Юнайтед" - "Галатасарай"
- 22:00 "Копенгаген" - "Бавария"
Среда, 4 октября
- 19:45 "Атлетико" - "Фейеноорд"
- 19:45 "Антверпен" - "Шахтер"
- 22:00 "Порту" - "Барселона"
- 22:00 "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити"
- 22:00 "Црвена Звезда" - "Янг Бойз"
- 22:00 "Боруссия" Д - "Милан"
- 22:00 "Ньюкасл" - ПСЖ
- 22:00 "Селтик" - "Лацио"
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити". В финале прошлого сезона "горожане" обыграли миланский "Интер".