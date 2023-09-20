Форвард "Шахтера" Кевин Келси отметился дебютным голом в ЛЧ.

Во вторник, 19 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" принимал в немецком городе Гамбург португальский "Порту".

Открыли счет в матче гости. На 8-й минуте игры отличился Галену. Кевин Келси быстро восстановил паритет, но к концу первого тайма "Порту" забил еще дважды.

Во втором тайме команды голов не забивали.

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Статистический портал WhoScored назвал вратаря Дмитрия Ризныка лучшим игроком поединка в составе "Шахтера". За 90 минут на поле голкипер сделал 6 сейвов, дважды удачно сыграл на выходе, перехватил 1 навес, сделал 48 прикосновений к мячу, отдал 28 точных передач с 31 (90%), трижды вынес мяч, 1 раз его отобрал и выиграл 1 верховую дуэль.

Шахтер (Донецк, Украина) - Порту (Порту, Португалия) - 1:3

Голы: Келси 13 - Галена 8, 15, Тареми 29

Шахтер: Ризнык - Конопля (Гочолеишвили 76), Лемкин (Азаров 65), Ракицкий, Мироши, Степаненко (Кащук 65), Назарина, Зубков, Судаков, Сикан (Эгиналду 81), Келси (Бондаренко 65)

Порту: Кошта - Жуан Мариу (Санчес 73), Пепе, Кармо, Зайду (Венделл 46), Франко (Боргес 82), Варела, Эустакио, Иван Хайме (Нико 72), Тареми, Галену (Ф. Консейсау 90+1)

Отметим, что в параллельном матче этой группы "Барселона" дома разгромила бельгийский "Антверпен" со счетом 5:0.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" 4 октября сыграет против "Антверпена", а "Барселона" поедет в гости к "Порту".

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