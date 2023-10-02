Во втором туре Лиги чемпионов встретятся чемпион Украины и чемпион Бельгии.

В среду, 4 октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" сыграет против бельгийского "Антверпена".

Игра пройдет на арене "Босэйлстадион" в Бельгии.

Главным арбитром этой встречи назначен словенский рефери Раде Обренович.

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В первом туре группового раунда ЛЧ донецкий клуб проиграл против "Порту" со счетом 1:3. Бельгийский клуб в рамках первого тура разгромно проиграл "Барселоне" (0:5).

Стоит отметить, что у "Антверпена" дела в последнее время идут плохо. Клуб сумел выграть лишь один раз в последних пяти играх, сыграв трижды вничью и один раз проиграв. Кроме того, "Антверпен" не может забить в четырех играх подряд.

У "Шахтера" ситуация не лучше. В последних пяти играх "горняки" выиграли дважды, дважды проиграли и один раз сыграли вничью.

Отметим, что "Шахтер" и "Антверпен" ранее не встречалих никогда. Команды являются действующими чемпионами своих стран.

Антверпен - Шахтер: прогноз

Фаворитом этого поединка является бельгийский клуб. Ставки на победу "Антверпена" принимаются с коэффициентом 1,83. Победа "горняков" оценивается коэффиентом 4,20. Ничья - 3,95.

На гол "Шахтера" в игре против "Антверпена" можно сделать ставку с коэффицентом 1,44. На гол бельгийцев - 1,17.

Наиболее вероятным исходом встречи, по мнению аналитиков, является ничья со счетом 1:1. На такой результат ставки принимаются с коэффицентом 7,50.

Добавим, что в другом матче этой группы сойдутся лидеры квартета - "Порту" и "Барселона".

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