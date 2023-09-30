Патрик ван Леувен может потерять работу.

После поражения от "Ворсклы" (1:2) главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен оказался под угрозой отставки, сообщает "ТаТоТаке".

Окончательное решение относительно будущего 54-летнего нидерландца может быть принято президентом донецкого клуба Ринатом Ахметовым после консультаций с топ-менеджерами клуба уже сегодня вечером.

В 9 стартовых турах УПЛ "горняки" во главе с ван Леувеном одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и 1 раз проиграли с общим счетом 17:10. В Лиге чемпионов команда стартовала с поражения от "Порту" (1:3).

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Напомним, в июле ван Леувен возглавил донецкий "Шахтер". До этого нидерландец тренировал луганскую "Зарю", "Маккаби" Тель-Авив и "Фейеноорд".

По итогам прошлого сезона ван Леувен был признан лучшим тренером чемпионата Украины.

Отметим, что ван Леувен работал с 2006 по 2013 год в должности координатора и директора академии "Шахтера".

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