Дарио Срна получил шанс впервые попробовать себя в роли тренера.

Бывший футболист и легенда "Шахтера" Дарио Срна назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера "горняков" после увольнения Патрика ван Леувена.

О назначении хорвата сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Таким образом, именно Срна будет готовить "Шахтер" к следующему матчу, который состоится 21 октября. "Горняки" в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют против черкасского ЛНЗ.

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Добавим, что "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков за 9 сыгранных матчей. Выше в таблице идут "Полесье" (19 очков) и "Кривбасс" (20 очков).

Стоит отметить, что у Дарио Срны нет опыта работы тренером. Ранее хорват занимал должность директора по футболу в "Шахтере", а сейчас является действующим спортивным директором клуба.

Дарио Срна: карьера и достижения

Срна играл за "Шахтер" с 2003 по 2018 годы. В футболке донецкого клуба хорват сыграл 537 матчей, забил 49 голов и отдал 121 голевую передачу.

Дарио Срна является одним из наиболее титулованных игроков "Шахтера". С "горняками" Дарио 9 раз становился чемпионом Украины, 7 раз выигрывал Кубок Украины, 8 раз побеждал в Суперкубке Украины, а также является обладателем Кубка УЕФА (2009).

Также хорват играл за "Хайдук" и "Кальяри".

Профессиональную карьеру Срна завершил в 2019 году.

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