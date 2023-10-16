Патрик ван Леувен работал в "Шахтере" с июля 2023 года.

Нидерландский специалист Патрик ван Леувен уволен с поста главного тренера "Шахтера".

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб.

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Патрик ван Леувен возглавил "Шахтер" в июле этого года. На этой должности он сменил хорватского специалиста Игора Йовичевича. В донецкий клуб ван Леувен перешел из "Зари", с которой завоевал бронзовые награды Украинской Премьер-лиги в сезоне-2022/23.

Под руководством нидерландского тренера "горняки" сыграли всего 12 матчей в официальных турнирах.

В чемпионате Украины "Шахтер" занимает третье место, набрав 18 очков за 9 сыгранных матчей. В Лиге чемпионов "горняки" сыграли два матча: поражение против "Порту" (1:3) и победа над бельгийским "Антверпеном" (3:2).

Ранее СМИ сообщали, что "Шахтер" может пригласить на должность главного тренера Игора Тудора. 45-летний хорватский специалист сейчас находится без работы. В прошлом сезоне он возглавлял французский "Марсель".

Также были слухи о переговорах с наставником нидерландского "Фейеноорда" Арне Слотом.

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