Руководство страны-агрессора подало заявку в УЕФА в последний день.

Российский футбольный союз (РФС) будет бороться за право провести чемпионат Европы-2028 или чемпионат Европы-2032 по футболу.

Несмотря на развязанную войну в Украине и рушащуюся экономику, руководство страны-агрессора подало заявку в УЕФА. Причем, сделало это накануне, в последний день приема анкет от кандидатов.

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте подтвердила, что получила заявки относительно заинтересованности в проведении чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах от четырех потенциальных претендентов, в том числе и от РФ.

Известно, что на Евро-2028 претендует совместная заявка Футбольных ассоциаций Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса. Россия и Турция заинтересованы в проведении Евро-2028 и Евро-2032. А вот Италия выразила готовность принять турнир в 2032 году.

23 марта был последний день подачи заявок на проведение соревнований. Полтора года отводится для рассмотрения конкурентов и оценки их готовности. Окончательно хозяин двух евротурниров определится в сентябре 2023 года.

Ранее ожидалось, что из-за отсутствия конкурентов Великобритания и Ирландия станут хозяевами Евро-2028 и об этом объявят уже 7 апреля 2022 года.

Напомним, что из-за развязанной войны в Украине ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все российские клубы и национальную сборную РФ от участия в соревнованиях под их эгидой. Сейчас Российский футбольный союз безуспешно судится с УЕФА и ФИФА об отстранении своих команд от международных соревнований.

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