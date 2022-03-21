CAS оставил в силе решение ФИФА об отстранении сборной России от международных соревнований.

Стыковой матч сборной России за право выступить на ЧМ-2022 не будет проведен в другой день.

Спортивный арбитражный суд ответил отказом на обращение Российского футбольного союза (РФС) о переносе игры с Польшей, запланированной на 24 марта, на иную дату, сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

"Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС.

Рассмотрение исков РФС к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS", – говорится в сообщении.

Ранее CAS оставил в силе решение ФИФА об отстранении сборных России от международных соревнований.

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