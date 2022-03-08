ФИФА приняла важное решение.

Сборная Польши по решению ФИФА сыграет в финале стыков за право выступить на ЧМ-2022 в Катаре.

Об этом говорится на официальном сайте ФИФА.

Организационный комитет Международной федерации футбола в связи с отстранением России от международных соревнований объявил о том, что польская команда автоматически получит пропуск в решающий матч, назначенный на 29 марта 2022 года. В этом поединке Польша встретится с победителем пары Швеция - Чехия.

Решение об отстранении сборной России и клубов страны от турниров ФИФА и УЕФА было принято в конце февраля.

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