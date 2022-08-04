Луганский клуб сыграл свой первый официальный матч в новом сезоне.

В четверг, 4 августа, луганская "Заря" в рамках третьего тура квалификации Лиги конференций играла против румынской "Университати".

Номинально домашний матч украинский клуб вынужденно играл в польском городе Люблин на стадионе "Арена Люблин". Обслуживал встречу болгарский рефери Георгий Давидов.

Поединок завершился минимальной победой "Зари" со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке забил Денис Нагнойный. 20-летний форвард отличился на 55-й минуте игры с передачи Вячеслава Чурко.

"Заря" - "Университатя" - 1:0

Гол: Нагнойный (56)

"Заря": Мацапура, Чурко (Мишнев 78), Кабаев (Лунев 72), Булеца, Назарина, Имереков, Нагнойний (Безбородько 81), Батагов, Вантух, Даль, Данченко

"Университатя": Лазар, Папп, Крецу (Скречу 65), Матею, Андрей Иван, Банку, Колич (Маркович 78), Кэпэцынэ, Рогулич (Баярам 46), Ханка (Ривалдиньо 78), Раул Силва

Предупреждения: Нагнойний 49, Данченко 60 - Банку 6, Крецу 54

Видео гола:

Добавим, что для "Зари" этот матч был первым официальным поединком в новом сезоне и дебютным для главного тренера луганского клуба Патрика ван Леувена. Нидерландский специалист сменил на этом посту Виктора Скрипника, который ушел в полтавскую "Ворсклу".

Ответный матч между "Университатей" и "Зарей" запланирован на 11 августа.

Победитель этого противостояния выйдет в раунд плей-офф Лиги конференций, где сыграет против победителя пары "Лугано" (Швейцария) - "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль). Для проигравшей команды еврокубковый сезон закончится.

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