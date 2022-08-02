Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Во вторник, 2 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2022/2023.

В этом раунде потенциально может принять участие луганская "Заря". Для этого украинскому клубу нужно пройти румынскую "Университатю".

Согласно результатам жеребьевки, в раунде плей-офф Лиги конференций соперником "Зари" может стать победитель пары "Лугано" (Швейцария) - "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль).

Матчи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций запланированы на 18 и 25 августа. Победители пройдут в групповой этап Лиги конференций, где к ним присоединятся команды, перешедшие из плей-офф Лиги Европы.

Луганская "Заря" сыграет первый матч с "Университатей" 4 августа. Ответная игра запланирована на 11 августа.

Напомним, своих соперников по раунду квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы узнали "Динамо" и "Днепр-1". Киевский клуб, в случае победы над "Штурмом", сыграет против победителя пары "Бенфика" (Португалия) / "Митьюлланд" (Дания). "Днепр-1" встретится с победителем пары АЕК Ларнака (Кипр) - "Партизан" (Сербия).

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