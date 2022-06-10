Виктор Скрипник приступит к работе с 1 июля.

Известный украиснкий специалист Виктор Скрипник станет главным тренером "Ворсклы".

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Сообщается, что новый наставник приступит к исполнению обязанностей с первого июля, сразу после завершения контракта с его нынешним клубом - луганской "Зарей".

Подробности соглашения не разглашаются.

В сообщении пресс-службы полтавчан также сказано, что "Скрипник надеется побороться с "Ворсклой" за самые высокие позиции в УПЛ".

Напомним, ранее полтавская "Ворскла" решила не подписывать новый контракт с Юрием Максимовым.

Виктор Скрипник: карьера