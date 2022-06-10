Виктор Скрипник / фото ФК Заря

Известный украиснкий специалист Виктор Скрипник станет главным тренером "Ворсклы".

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Сообщается, что новый наставник приступит к исполнению обязанностей с первого июля, сразу после завершения контракта с его нынешним клубом - луганской "Зарей".

Подробности соглашения не разглашаются.

В сообщении пресс-службы полтавчан также сказано, что "Скрипник надеется побороться с "Ворсклой" за самые высокие позиции в УПЛ".

Напомним, ранее полтавская "Ворскла" решила не подписывать новый контракт с Юрием Максимовым.

Виктор Скрипник: карьера

  • Виктор Скрипник начинал свою тренерскую карьеру в Германии. Сначала он работал в структуре "Вердера", отвечая за подготовку юношей.
  • В октябре 2014 года Скрипник занял пост и. о. главного тренера "Вердера". В ноябре 2014 года "Вердер" подписал полноценный контракт со Скрипником до 2017 года. Украинский тренер проработал в бременском клубе почти два года и был уволен 18 сентября 2016 года после того, как команда проиграла первые три матча сезона 2016/17.
  • Следующим клубом Скрипника была ФК "Рига", с которой он выиграл чемпионат Латвии и стал обладателем Кубка Латвии. 
  • Летом 2019 года Виктор Скрипник был назначен главным тренером луганской "Зари". 
  • С луганчанами Скрипник дважды становился бронзовым призером чемпионата Украины и один раз выводил "Зарю" в финал Кубка Украины. 
  • В прошлом сезоне "Заря" под руководством Скрипника заняла 4-ю позицию в УПЛ с 36 очками в активе. Чемпионат был завершен досрочно из-за войны, которую РФ развязала в Украине. 