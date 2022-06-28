Патрик ван Леувен сменил на посту тренера "Зари" Виктора Скрипника.

Луганская "Заря" объявила о назначении Патрика ван Леувена новым главным тренером команды.

Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

52-летний нидерландский специалист подписал трехлетний контракт с луганчанами.

На посту наставника "Зари" Патрик ван Леувен заменил Виктора Скрипника, который возглавил полтавскую "Ворсклу".

Напомним, из-за развязанной РФ полномасштабной войны, чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.

"Заря" заняла 4-е место в турной таблице, заработав за 18 сыгранных матчей 36 очков и будет представлять Украину в Лиге конференций.

Патрик ван Леувен: карьера