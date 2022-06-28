Луганская "Заря" объявила о назначении Патрика ван Леувена новым главным тренером команды.
Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.
52-летний нидерландский специалист подписал трехлетний контракт с луганчанами.
На посту наставника "Зари" Патрик ван Леувен заменил Виктора Скрипника, который возглавил полтавскую "Ворсклу".
Напомним, из-за развязанной РФ полномасштабной войны, чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.
"Заря" заняла 4-е место в турной таблице, заработав за 18 сыгранных матчей 36 очков и будет представлять Украину в Лиге конференций.
Патрик ван Леувен: карьера
- С 2000 по 2006 годы ван Леувен был тренером-координатором молодых кадров одного из лучших клубов Нидерландов - "Фейенорда". Кроме того, занимал в этом же клубе должность руководителя департамента скаутинга академии "Фейеноорда".
- В период с 2006 по 2013 годы нидерландский специалист работал в структуре "Шахтера".
- Также Патрик ван Леувен был спортивным директором "Кайрата", после чего возглавил департамент молодежи в "Маккаби" (Тель-Авив), а позже стал главным тренером команды. Вместе с ней он выиграл Кубок и Суперкубок Израиля.
- В сезоне 2020/2021 благодаря его работе "Маккаби" занял 2 место в Премьер-лиге.