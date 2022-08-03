"Заря" сыграет свой первый официальный поединок в новом сезоне.

В четверг, 4 августа, луганская "Заря" проведет первый поединок третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона-2022/23 против румынской "Университати".

Номинально домашний матч украинский клуб вынужденно сыграет в польском городе Люблин на стадионе "Арена Люблин". Обслужит встречу болгарский рефери Георгий Давидов.

Для "Зари" это будет первый матч в новом сезоне. Во время межсезонья клуб сменил главного тренера - вместо Виктора Скрипника, который ушел в "Ворсклу", команду принял бывший глава академии "Шахтера" Патрик ван Леувен.

В прошлом сезоне УПЛ, который был завершен досрочно из-за полномасштабного вторжения России, "Заря" заняла четвертое место.

"Университатя" является бронзовым призером чемпионата Румынии. В новом еврокубковом сезоне команда из Крайовы стартовала со второго квалификационного раунда Лиги конференций, где оставила за бортом турнира обладателя Кубка Албании – клуб "Влазния". Матч в гостях завершился боевой ничьей (1:1), а на своем поле футболисты "Университати" добились уверенной победы со счетом 3:0.

Заря - Университатя: прогноз

Букмекеры не выделили явного фаворита предстоящей встречи. Коэффициент на победу "Зари" составляет 2,25, на ничью - 3,25, а на победу "Университати" - 2,65.

Что касается шансов на проход в следующий раунд Лиги конференций, то тут букмекеры считают фаворитом румынский клуб.

Проход "Зари" в плей-офф отбора оценен коэффициентом 2,25, а "Университати" – 1,60.

Заря - Университатя: трансляция

В Украине поединок луганского клуба покажет телеканал "2+2" с задержкой в 15 минут. Также игру в прямом эфире будет транслировать телеканал "Setanta Sports".

Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Добавим, что ответный матч между "Университатей" и "Зарей" запланирован на 11 августа.

Победитель этого противостояния выйдет в раунд плей-офф Лиги конференций, где сыграет против победителя пары "Лугано" (Швейцария) - "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль). Для проигравшей команды еврокубковый сезон закончится.

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