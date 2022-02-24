Румынский специалист Мирча Луческу, который возглавляет киевское "Динамо", прокомментировал вторжение России в Украину.
Опытный тренер заявил, что не намерен покидать Киев, несмотря на то, что чемпионат УПЛ был приостановлен из-за полномасштабного вторжения РФ и введения военного положения в Украине.
"Все спортивные мероприятия в Украине приостановлены на 30 дней. Я не уеду из Киева и не вернусь в Румынию. Я не трус. Надеюсь, что эта война, начатая идиотами, будет остановлена как можно скорее. Никогда не думал, что война начнется", – приводит слова Луческу Tribun Dergi.
Напомним, что ранее слова поддержки Украине выразили один из лидеров сборной Александр Зинченко и экс-звезда "Шахтера" Дуглас Коста. Также в своих соцсетях Роман Зозуля высмеял заявление Владимира Путина об Украине.
Андрей Шевченко тоже написал патриотический пост о своей родине.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.
Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, летом 2020 года принял киевское "Динамо".
- Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а в мае завоевало Кубок Украины.
- В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".
- В текущем сезоне "Динамо" заняло последнее место в своей группе ЛЧ, а также отстает на два очка от первого места в турнирной таблице УПЛ после 18 сыгранных туров. В матче за Суперкубок Украины киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:3.