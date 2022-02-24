Чемпионат Украины по футболу приостановлен.

Руководство украинской Премьер-лиги приняло решение о приостановке проведения чемпионата страны.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

"В связи с введением в Украине военного положения, чемпионат Украины приостановлен", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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