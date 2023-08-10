Лиссабонская "Бенфика" подписала Трубина до 2028 года.

Португальский футбольный клуб "Бенфика" официально сообщил о подписании вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Трубина.

Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с 22-летним украинским футболистом рассчитан на пять лет-до лета 2028 года.

Условия сделки не разглашаются, но, по информации СМИ, речь идет о 10 миллионах евро плюс 1 миллион в качестве возможных бонусов. Также "Шахтер" получит 40% от суммы следующего трансфера Трубина.

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По информации sport.ua, Трубин является воспитанником "Шахтера", в систему клуба попал в 11-летнем возрасте. За первую команду "Шахтера" дебютировал 26 мая 2019 года. Суммарно провел за "Шахтер" 94 матча во всех турнирах, трижды (в 2019, 2020 и 2023 годах) становился чемпионом Украины.

Что известно о "Бенфике"

Лиссабонская "Бенфика" является одним из самых титулованных клубов Португалии: 37-кратный чемпион Португалии, 29-кратный обладатель Кубка и 8-кратный - Суперкубка страны. Наряду с "Порту" и "Спортингом", "Бенфика" входит в "большую тройку" клубов Португалии

Что предшествовало переходу Трубина в "Бенфику"

Напомним, что миланский "Интер" проявлял серьезный интерес к Трубину, но трансфер сорвался из-за неготовности итальянской команды платить сумму, которая бы удовлетворила "Шахтер".

По данным портала Transfermarkt, стоимость Трубина составляет 22 миллиона евро. Его контракт с "Шахтером" истекает летом 2024 года и он отказался продолжить сделку.

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