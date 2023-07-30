Анатолий Трубин согласовал переход в миланский "Интер".

Голкипер "Шахтера" и национальной сборной Украины Анатолий Трубин близок к переходу в миланский "Интер".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб достиг договоренности с 21-летним футболистом о переходе через год на правах свободного агента, когда закончится его контракт с "горняками".

Таким образом, "Шахтер" может бесплатно потерять своего самого дорого футболиста. По данным портала Transfermarkt, стоимость Трубина составляет 22 миллиона евро.

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При этом, как отмечает итальянская пресса, в миланском клубе все еще не исключают варианта договориться с "Шахтером" о трансфере Трубина этим летом. "Нерадзурри" готовы заплатить донецкому клубу за Анатолия 10 миллионов евро, а также 2 миллиона евро бонусными выплатами и 10% с последующей перепродажи вратаря. "Горняки" настаивают на компенсации в 15 миллионов евро.

Итальянские СМИ также сообщают, что миланский "Интер" близок к подписанию вратаря "Баварии" Яна Зоммера. Трансфер может быть завершен в ближайшие дни, и если не удастся договориться по Трубину, то Зоммер станет основным до прихода украинца.

Добавим, что в прошлом сезоне Анатолий Трубин сыграл в 38 матчах за "горняков".

Всего на счету 21-летнего голкипера 94 матча за донецкий клуб. Также он сыграл 7 игр в составе национальной сборной Украины.

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