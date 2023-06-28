Анатолий Трубин может перебраться в Италию.

Голкипер "Шахтера" и национальной сборной Украины Анатолий Трубин может продолжить свою карьеру в Италии.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Андреа Рамадзотти, серьезный интерес к 22-летнему украинцу проявляет миланский "Интер".

Основной вратарь "Интера" Андре Онана провел отличный сезон, который подытожил блестательной игрой в финале Лиги чемпионов-2023 против "Манчестер Сити". Своей игрой камерунец привлек внимание грандов, в частности, "Манчестер Юнайтед".

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Согласно информации СМИ, "красные дьяволы" согласовали с "Интером" трансфер Онана и в ближайшее время он перейдет в английский клуб. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро.

Миланский "Интер" сейчас активно занимается поисками замены камерунцу. В шорт-листе итальянского клуба присутствуют имена опытных вратарей: Яна Зоммера из "Баварии", Уго Льориса из "Тоттенхэма" и Кейлора Наваса из ПСЖ.

Однако руководство "Интера" обратило внимание и на молодого вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина, который смог бы закрыть позицию голкипера на более длительный срок, в отличии от возрастных Зоммера, Льориса и Наваса.

Источник утверждает, что "Интер" уже вышел на связь с представителями украинского футболиста. В миланском клубе надеются, что тот факт, что контракт 22-летнего голкипера с "горняками" истекает через год, сделает "Шахтер" более сговорчивыми.

Добавим, что Анатолий Трубин сыграл 38 матчей в нынешнем сезоне за "Шахтер" во всех турнирах, сыграв 14 игр "на ноль".

Портал Тtransfermarkt оценивает стоимость голкипера "горняков" в 22 миллиона евро.

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