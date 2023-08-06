Донецкому клубу "Бенфика" предлагает 12 миллионов евро за Трубина.

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин близок к переходу в португальскую "Бенфику".

Как сообщил инсайдер Николо Скира, между клубами в настоящее время ведутся переговоры о бонусах, которые необходимо включить в сделку.

Анатолий может зарабатывать два миллиона евро в год в лиссабонской команде, а контракт, вероятно, будет подписан до 2028 года. Донецкому клубу "Бенфика" предлагает 12 миллионов евро за Трубина.

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Напомним, что миланский "Интер" проявлял серьезный интерес к Трубину, но трансфер сорвался из-за неготовности итальянской команды платить сумму, которая бы удовлетворила "Шахтер".

Добавим, что в первых двух турах УПЛ на воротах "Шахтера" стоял Дмитрий Ризнык.

За "Бенфику" недавно выступал нападающий сборной Украины Роман Яремчук.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Трубина составляет 22 миллиона евро. Его контракт с "Шахтером" истекает летом 2024 года и он отказался продолжить сделку.

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