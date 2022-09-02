Роман Яремчук стал самым дорогим приобретением в истории "Брюгге".

Нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук рассказал о причинах своего перехода из португальской "Бенфики" в "Брюгге".

Накануне украинец заключил долгосрочный контракт с действующим чемпионом Бельгии.

"Я очень рад быть в "Брюгге", перешел в эту команду, чтобы выигрывать трофеи и играть в Лиге чемпионов. Кроме того, для меня важна атмосфера на стадионе. В Бельгии много молодых и талантливых игроков, здесь более открытый футбол.

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Что касается "Бенфики", то это действительно большой клуб, и ты это чувствуешь, когда находишься там. Ты чувствуешь давление болельщиков и руководства клуба. Я получил там хороший опыт, забил несколько важных голов", - приводит слова Яремчука официальный сайт "Брюгге".

Отметим, что "Брюгге" заплатил "Бенфике" за переход украинца 16 миллионов евро, плюс 3 миллиона евро бонусы. Это делает Романа Яремчука самым дорогим приобретением в истории бельгийского гранда.

Напомним, "Брюгге" является действующим чемпионом Бельгии по футболу и обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне клуб занимает третье место в турнирной таблице бельгийского первенства, имея после шести сыгранных игр 13 баллов.

"Брюгге" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов в этом сезоне. Новый клуб Яремчука попал в одну группу с испанским "Атлетико", португальским "Порту" и немецким "Байером".

Роман Яремчук: карьера

Роман Яремчук является воспитанником киевского "Динамо", но закрепиться в первой команде украинского гранда не сумел. Также в Украине он выступал за "Александрию" на правах аренды.

В период с 2017 по 2021 год Яремчук защищал цвета "Гента". За "буйволов" Яремчук отыграл 152 матча во всех турнирах, в которых забил 61 мяч.

Летом 2021 года за 17 миллионов евро Яремчук перешел в "Бенфику". В составе португальского клуба украинец сыграл 48 матчей и забил 9 голов.

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