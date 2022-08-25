Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.

В четверг, 25 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

Перед жеребьевкой команды были распределены на четыре корзины по собственному рейтингу. В корзину 1 попали чемпионы топ-6 лучших ассоциаций УЕФА, а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы 2022. 26 клубов получили путевки сразу в групповой этап, еще 6 прошли квалификацию.

Единственный представитель Украины на этой стадии - донецкий "Шахтер" попал в групповой этап как команда, завершившая на первом месте предыдущий чемпионат Украины, который доиграть не удалось из-за войны.

Согласно результатам жеребьевки, коллектив Игоря Йовичевича попал в группу F. Соперниками "горняков" по групповому раунду Лиги чемпионов стали: "Реал Мадрид", "РБ Лейпциг" и "Селтик".

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов 2022/2023

Группа А: "Аякс", "Ливерпуль", "Наполи", "Рейнджерс".

Группа B: "Порту", "Атлетико", "Байер", "Брюгге".

Группа C: "Бавария", "Барселона", "Интер Милан", "Виктория" Плзень.

Группа D: "Айнтрахт", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Марсель".

Группа E: "Милан", "Челси", "Зальцбург", "Динамо" Загреб.

Группа F: "Реал Мадрид", "РБ Лейпциг", "Шахтер", "Селтик".

Группа G: "Манчестер Сити", "Севилья", "Боруссия" Дортмунд, "Коппенгаген".

Группа H: ПСЖ, "Ювентус", "Бенфика", "Маккаби" Хайфа.

Календарь Лиги чемпионов 2022/2023

Групповой этап стартует 6-7 сентября. Уплотнение графика становится максимальным: шесть игр стадии состоятся менее чем за два месяца. Последний игровой день намечен уже на 2 ноября. Такой экспресс-режим из-за надвигающегося ЧМ-2022.

Тур 1 - 6 и 7 сентября

Тур 2 - 13 и 14 сентября

Тур 3 - 4 и 5 октября

Тур 4 - 11 и 12 октября

Тур 5 - 25 и 26 октября

Тур 6 - 1 и 2 ноября

Финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле 10 июня 2023 года. В 2005 году именно здесь "Ливерпуль" совершил чудо, отыгравшись с 0:3 против "Милана".

Добавим, что перед жеребьевкой ЛЧ УЕФА и Адидас представили официальный мяч группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, киевское "Динамо" преодолело два раунда квалификации Лиги чемпионов, но в плей-офф отбора не смогло пройти португальскую "Бенфику".

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