Киевское "Динамо" продолжит свои выступления в Лиге Европы.

Во вторник, 23 августа, киевское "Динамо" сыграло ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики".

Игра проходила в Португалии на "Эштадиу да Луж" и завершилась разгромной победой хозяев поля. Обслуживал матч французский рефери Клеман Тюрпен.

Счет в игре был открыт на 27-й минуте, после передачи Давида Нереса забил аргентинский защитник Николас Отаменди. На 40-й минуте точный удар Рафы Силвы удвоил преимущество "Бенфики", а спустя всего две минуты Давид Нерес забил в ворота Бущана третий гол.

"Бенфика" - "Динамо" - 3:0

Голы: Отаменди, 27, Рафа Силва, 40, Нерес, 42

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Фернандес (Бернарду, 90), Флорентино (Вайгль, 70), Нерес (Гонсалвеш, 70), Мариу, Рафа Силва (Араухо, 70), Рамуш (Муса, 52)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 64), Шапаренко, Сидорчук, Караваев (Царенко, 87), Буяльский (Яцык, 90+2), Шепелев (Тымчик, 87), Беседин (Ванат, 64)

Видео голов:

Стоит отметить, что в этой игре "Бенфика" переиграла "Динамо" по всем показателям. В общей сложности футболисты киевской команды отличились лишь 3 ударами. Это в семь раз меньше, чем у "Бенфики" - 21. Португальцы 10 раз пробили в створ, голкипер "Динамо" Георгий Бущан совершил 7 сейвов. "Бело-синие" не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

Также у "Бенфики" было значительное преимущество по угловым – 9 против 2. Владение мячом составило 56% на 44% в пользу "орлов".

Напомним, первый матч команды сыграли неделю назад в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола, где "Динамо" вынужденно играет свои домашние игры Лиги чемпионов. Поединок завершился победой "Бенфики" со счетом 2:0.

Таким образом, "Бенфика" разгромила "Динамо" по сумме двух игр с общим счетом 5:0 и вышла в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Киевское "Динамо" продолжит свои выступления на групповой стадии Лиги Европы.

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