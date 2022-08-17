Голы Жилберту и Гонсалу Рамуша принесли "Бенфике" победу над "Динамо".

В среду, 17 августа, киевское "Динамо" сыграло первый матч против "Бенфики" в рамках раунду плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Игра завершилась победой португальского клуба со счетом 0:2.

Номинально домашний матч "бело-синие" вынуждено играли в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола. Обслуживал поединок 41-летний немецкий рефери Феликс Цвайер.

Футболистам "Бенфики" очень быстро удалось открыть счет в игре. Уже на 9-й минуте встречи отличился Жилберту с передачи Жоау Мариу. На 37-й минуте игры португальский коллектив удвоил свое преимущество. С передачи экс-игрока "Шахтера" Давида Нереса забил Гонсалу Рамуш.

Футболисты "Динамо" имели несколько моментов, чтобы отыграть хотя бы один мяч, однако не сумели реализовать свои шансы. Разницу в два мяча будет непросто отыграть в Португалии, однако команда Мирчи Луческу приложит все усилия, чтобы это сделать.

"Динамо" - "Бенфика" - 0:2

Голы: Жилберту (9), Рамуш (37)

"Динамо": Бущан, Дубинчак (Вивчаренко, 63), Попов (Сирота, 80), Забарный, Кендзера, Андриевский, Шепелев (Царенко, 74), Шапаренко, Буяльский, Цыганков (Караваев, 64), Беседин (Ванат, 74)

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Морато, Отаменди, Жилберту (Бах, 69), Флорентино, Жоау Мариу, Фернандес, Нерес (Араужу, 63), Рафа Силва (Шикинью, 84), Рамуш (Яремчук, 63)

Предупреждение: Андриевский (40)

Видео голов:

Ответный матч "Бенфики" и "Динамо" состоится в Португалии во вторник, 23 августа. Победитель противостояния португальского и украинского клубов выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравшая команда отправится в Лигу Европы.

Напомним, "Динамо" начало свой путь в этом сезоне Лиги чемпионов со второго раунда квалификации, где соперником "бело-синих" был "Фенербахче". Первый матч команды сыграли вничью (0:0), а в ответной игре в Стамбуле киевляне одержали победу в овертайме (2:1).

В третьем раунде квалификации ЛЧ "Динамо" в двухматчевом противостоянии одолело австрийский "Штурм". Номинально домашний матч подопечные Луческу выиграли со счетом 1:0, а в ответной игре в Австрии потерпели поражение в основное время (0:1), но сумели переломить ход событий в овертайме и выиграли матч со счетом 2:1.

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