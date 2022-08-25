"Шахтер" благодаря своему рейтингу попал в третью корзину.

Стали известны все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.

Среди 32-х лучших команд Европы присутствует и донецкий "Шахтер".

"Горняки" благодаря своему рейтингу попали в третью корзину. Поэтому донецкий клуб не сыграет против команд, которые тоже в третьей корзине. Команда в соперники получит по команде из первой, второй и четвертой корзины.

Полностью список участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА выглядит следующим образом:

Первая корзина: "Реал", "Айнтрахт", "Манчестер Сити", "Милан", "Бавария", ПСЖ, "Порту", "Аякс".

Вторая корзина: "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", "РБ Лейпциг", "Тоттенхэм".

Третья корзина: "Боруссия" (Дортмунд), "Зальцбург", "Шахтер", "Интер", "Наполи", "Бенфика", "Спортинг", "Байер".

Четвертая корзина: "Марсель", "Брюгге", "Селтик", "Виктория Пльзень", "Маккаби" (Хайфа).

Жеребьевка Лиги чемпионов-2022/2023: трансляция

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 25-го августа в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире посмотреть жеребьевку в Украине можно будет на медиасервисе MEGOGO, а также на Volia TV.

Напомним, киевское "Динамо" преодолело два раунда квалификации Лиги чемпионов, но в плей-офф отбора не смогло пройти португальскую "Бенфику".

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