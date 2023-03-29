В товарищеском матче сборных Перу и Марокко случилась массовая потасовка.

Во вторник, 28 марта, состоялся товарищеский поединок между сборными Марокко и Перу.

Матч проходил на стадионе "Метрополитано" в Мадриде и завершился вничью со счетом 0:0.

Несмотря на то, что в игре не было забито голов, эта встреча привлекла внимание футбольной общественности скандальным эпизодом, который случился в концовке второго тайма.

На 78-й минуте матча бывший защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано сфолил против Софьяна Буфаля, после чего подло ударил соперника, который лежал на газоне. Тот в ответ отмахнулся. Эмоции вспыхнули, и команды устроили массовую драку. Арбитрам удалось разнять футболистов. Оба зачинщика потасовки получили по красной карточке.

Добавим, что Карлос Самбрано принадлежал киевскому "Динамо" с 2018 по 2020 год, но так и не сыграл за киевскую команду в официальных матчах.

Напомним, сборная Марокко стала одним из открытий ЧМ-2022 по футболу. На мундиале в Катаре марокканцы заняли первое место в группе с Хорватией, Бельгией и Канадой.

В плей-офф ЧМ-2022 сборная Марокко сенсационно одержала победу над сборной Испании, затем выбила Португалию и лишь в 1/2 финала уступила Франции.

В матче за третье место марокканцы уступили национальной команде Хорватии.

Победителем же ЧМ-2022 в Катаре стала национальная сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию.

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