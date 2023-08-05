Работника уволили из-за нарушения служебных обязанностей.

Уборщик Кристиан Саламанка рассказал, как его уволили после взятого автографа у легенды футбола Лионеля Месси.

Мужчина работал на последнем матче на стадионе "Интер Майами" как уборщик.

"Мне пришлось убирать в том секторе, где стоят автобусы команды. Все игроки вышли, а последним шел Месси. С собой у меня была футболка аргентинской команды и маркер. Он дал мне автограф. После этого сразу приехала охрана, меня вывели и уволили с работы, но каждая секунда этого момента того стоила", - сказал Саламанка в интервью The Nation.

Видео дня

Раньше Месси сделал видеоролик для 100-летнего аргентинского болельщика, который записывает каждый гол своего кумира в тетрадь.

Месси стал игроком Интер Майами

Напомним, Месси перешел в "Интер" на правах свободного агента, после ухода из ПСЖ. Лео подписал контракт с новым клубом на три года.

15 июля "Интер" официально представил Месси, который стал самым высокооплачиваемым игроком североамериканской лиги МЛС.

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