Феноменальный футболист не обошел вниманием болельщика со стажем.

Гениальный лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси сделал видеоролик для 100-летнего аргентинского болельщика, который записывает каждый гол своего кумира. Дедушка Дон Эрнан фиксирует все мячи Месси в тетрадь с помощью карандаша.

Месси услышал про Дона Эрнана, когда его внук запостил видео с дедушкой в соцсети. 34-летний волшебник из мира футбола в свою очередь поблагодарил преданного фаната и прислал ему видеообращение после исторической победы на Кубке Америки.

"Привет, Эрнан. Твоя история дошла до меня. Мне кажется безумием, что вы записывали мои голы таким способом, и именно поэтому я хотел обнять вас и поблагодарить за то, что вы делаете, за всю вашу дальнейшую работу", - обратился Месси к дедушке на видео.

— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2021

La respuesta de Leo es todo. ❤️pic.twitter.com/B2Oe3yHKQm — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2021

Конечно дедушка Эрнан был растроган тем видео, которое получил от своего кумира, поэтому он в ответ сказал:

"Я всегда следовал и буду следовать за тобой. Я буду с тобой до конца".

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Автор: Артем Будрин