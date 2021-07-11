Бразилия на родном стадионе уступила в решающем поединке аргентинской сборной.

В ночь с 10 на 11 июля на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро состоялся финал Кубка Америки-2021.

Сборная Аргентины в этой игре с минимальным счетом одолела Бразилию. Все решил единственный гол в середине первого тайма: звезда ПСЖ Анхель Ди Мария "расписался" в воротах голкипера "Ман Сити" и Бразилии Эдерсона. Этот мяч стал победным.

Наконец-то Лионель Месси выиграл свой первый трофей с родной сборной. Помимо многих титулов с "Барселоной" и статуса одного из лучших игроков в истории мирового футбола в конце концов Месси добыл кубок со своей национальной сборной. Правда, стоит вспомнить его золотую медаль в составе Аргентины на Олимпиаде-2008, но это по престижу не сравнить с Кубком Америки.

33-летний хавбек аргентинской команды Ди Мария признан лучшим игроком финала Кубка Америки. Месси по итогам Кубка Америки-2021 стал лучшим футболистом, лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом. Звание лучшего голеадора Месси разделил с форвардом сборной Колумбии, оба забили по четыре мяча. В активе Месси также пять голевых передач на этом турнире.

Ранее Месси 4 раза проигрывал в финале вместе со сборной Аргентины.

Все финалы Лионеля Месси с Аргентиной:

Кубок Америки-2007

Бразилия - Аргентина - 3:0

Чемпионат мира-2014

Германия - Аргентина - 1:0

Кубок Америки-2015

Чили - Аргентина - 0:0 (4:1 в серии пенальти)

Кубок Америки-2016

Чили - Аргентина - 0:0 (4:2 в серии пенальти)

Кубок Америки-2021

Аргентина - Бразилия - 1:0

Кубок Америки-2021. Финал.

Аргентина - Бразилия - 1:0

Гол: Ди Мария, 22

Аргентина: Мартинес, Монтиэль, Ромеро (Пеццелья, 78), Отаменди, Акунья, Де Пауль, Паредес (Родригес, 54), Ло Чельсо (Тальяфико, 63), Месси, Лаутаро (Гонсалес, 78), Ди Мария (Паласио, 78)

Бразилия: Эдерсон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Лоди (Эмерсон, 76), Каземиро, Фред (Фирмино, 46), Ришарлиссон, Пакета (Барбоза, 76), Эвертон (Винисиус Жуниор, 63), Неймар

Предупреждение: Паредес, 33, Ло Чельсо, 51, Де Пауль, 68, Отаменди, 81, Монтиэль, 89 - Фред, 3, Лоди, 70, Пакета, 72, Маркиньос, 82

Видео обзор матча от медиасервиса MEGOGO.

Кубок Америки-2021: что нужно знать

Турнир должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Сначала Кубок Америки должны были совместно принять Аргентина и Колумбия, но из-за ситуации с коронавирусом и протестов он был перенесен в Бразилию.

На Кубке Америки также должны были сыграть две приглашенные команды из Азии - Катар и Австралия. Но из-за переноса турнира и накладки с матчами отбора на ЧМ-2022 они отказались от участия.

В группе А выступали Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай, в группе В - Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор и Венесуэла. По итогам группового этапа борьбу прекратили Венесуэла и Боливия.

В четвертьфиналах Аргентина разгромила Эквадор (3:0), Колумбия по пенальти обыграла Уругвай (0:0 и 4:2), Бразилия выбила Чили (1:0), а сборная Перу по пенальти прошла Парагвай (3:3 и 4:3).

В полуфиналах в серии послематчевых пенальти Аргентина выбила Колумбию, а Бразилия одолела Перу.

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Автор: Артем Будрин