Украинец Сергей Кривцов отыграл весь поединок.

Аргентинский нападающий Лионель Месси двумя голами в ворота "Орландо Сити" помог "Интеру Майами" одержать победу в 1/16 финала Кубка североамериканских лиг.

Аргентинец Лионель Месси, испанский полузащитник Серхио Бускетс, а также украинский центральный защитник Сергей Кривцов играли в этой встрече с первых минут. При этом украинец отыграл весь поединок. Позже, на 64 минуте, к ним присоединился и испанский фланговый защитник Хорди Альба.

Аргентинец открыл счет уже на 7 минуте ударом после заброса в штрафную от Роберта Тейлора. Однако Сезар Араху из "Орландо Сити" довольно быстро восстановил равновесие.

Следующий гол в составе "Интера" забил Мартинес с пенальти. А на 72 минуте Месси из пределов штрафной метко пробил в угол после паса Мартинеса.

"Интер Майами" - "Орландо Сити" – 3:1

Голы: Месси, 7, 72, Мартинес, 51, (пенальти) - Араухо, 17

"Интер Майами" - "Атланта Юнайтед"

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 июля в США состоялся поединок второго тура турнира Кубок лиг-2023, в котором "Интер Майами" принимал на своем поле "Атланту Юнайтед". Игра завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

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