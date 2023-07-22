Аргентинец впервые сыграл за американский клуб.

Новичок "Интер" Майами Лионель Месси отметился голом в первом туре группового этапа Leagues Cup против "Крус Асуль" (2:1).

36-летний аргентинец вышел на поле на 54-й минуте, а на 90+4-й прямым ударом со штрафного забил победный гол. Это был первый матч Лео за клуб с МЛС.

Также в этой встрече дебютировал Серджи Бускетс. Украинец Сергей Кривцов отыграл весь матч.

Leagues Cup - это турнир между клубами MLS и мексиканской лиги MX. Три лучшие команды Кубка Лиги квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Кубок Лиги, групповой этап

Интер Майами - Крус Асуль - 2:1

Голы: 1:0 – 44 Тейлор, 1:1 - 65 Антуна, 2:1 - 90+4 Месси

Месси стал игроком Интер Майами

Напомним, Месси перешел в "Интер" на правах свободного агента, после ухода из ПСЖ. Лео подписал контракт с новым клубом на три года.

15 июля "Интер" официально представил Месси, который стал самым высокооплачиваемым игроком североамериканской лиги МЛС.

Месси после презентации заявил, что для него большая честь стать частью прекрасного проекта и это "фантастическая возможность".

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