Аргентинец рад начать новый этап в своей карьере.

Накануне "Интер Майами" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси.

36-летний аргентинский нападающий дал первое интервью в качестве игрока американского клуба. Титулованный футболист отметил, что он очень рад начать новый шаг своей карьеры.

"Я очень рад начать следующий шаг в своей карьере с "Интер Майами" и в США".

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Это фантастическая возможность, и вместе мы продолжим строить этот прекрасный проект. Идея состоит в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей, и я очень хочу начать помогать здесь, в моем новом доме", - приводит слова Месси официальный сайт "Интера Майами".

Напомним, Лионель Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента, после ухода из ПСЖ. 36-летний аргентинец подписал контракт с новым клубом на три года.

Сообщается, что дебют Месси в составе "Интера Майами" запланирован на 21 июля.

Добавим, что в американском клубе Месси будет играть вместе с защитником сборной Украины Сергеем Кривцовым, который перешел в "Интер Майами" прошлой зимой.

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