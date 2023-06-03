Звездный аргентинец провел в парижском клубе два сезона.

Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси подтвердил, что покинет ПСЖ после завершения текущего сезона.

"Я очень счастлив, что имел возможность представлять ПСЖ. Я получил большое удовольствие играя в этой команде с таким количеством качественных игроков.

Хочу сказать спасибо клубу за потрясающий опыт", - приводит слова Месси ESPN.

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Напомним, Лионель Месси перешел в ПСЖ в 2021 году. В составе парижского клуба аргентинец сыграл 74 матча, забил 32 гола и отдал 35 голевых передач.

С французским клубом Лео Месси дважды подряд становился чемпионом Франции и один раз выиграл Суперкубок страны.

Ранее информацию об уходе звездного аргентинца из ПСЖ сообщил главный тренер парижан Кристоф Галтье.

На данный момент неизвестно, в каком клубе продолжит свою карьеру Лионель Месси. По информации СМИ, саудовский клуб "Аль-Хиляль" предложил аргентинскому нападающему контракт на два года с рекордным в истории футбола окладом - 600 миллионов евро в год.

Кроме того, в услугах 35-летнего форварда заинтересована каталонская "Барселона".

Напомним, накануне об уходе из ПСЖ объявил легендарный испанский защитник Серхио Рамос.

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