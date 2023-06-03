Серхио Рамос может вернуться в "Севилью".

Легендарный экс-футболист сборной Испании Серхио Рамос покинет французский ПСЖ после завершения текущего сезона.

Как сообщает официальный сайт парижан, матч 38-го тура чемпионата Франции против "Клермона" станет последним для Рамоса в футболке ПСЖ.

Руководство парижан отказалось продлевать контракт с испанцем. Французские СМИ утверждают, что причина - в нежелании Серхио идти на уменьшение зарплаты.

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Опытный защитник провел в ПСЖ два сезона. За это время Серхио Рамос выиграл два чемпионских титула и один Суперкубок Франции.

В составе парижан испанский защитник сыграл 57 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей.

Серхио Рамос опубликовал трогательный пост в своих социальных сетях, в котором попрощался с ПСЖ и болельщиками парижского клуба.

"В субботу особенный день, когда я попрощаюсь с этапом моей жизни. Прощай, ПСЖ. Не знаю, в скольких местах можно чувствовать себя как дома, но, без сомнения, ПСЖ, болельщики и Париж дарили мне похожие чувства.

Спасибо за два особенных года, на протяжении которых я смог сыграть в каждом турнире и выложиться по полной. Я столкнусь с новыми вызовами, буду носить другие цвета, но сначала и в последний раз - вперед, Париж!", - написал Рамос.

Отметим, что Серхио Рамос является автором уникального рекорда в ПСЖ. Он оставался непобедимым в составе парижан в 34 матчах подряд.

Ожидается, что следующим клубом легендарного испанского защитника станет "Севилья", воспитанником которой он является. Сенсационный камбэк Рамоса в андалусийский клуб может состоятся в ближайшие дни.

Напомним, Рамос играл за "Севилью" с 2002 по 2005 год. Затем испанский защитник перешел в мадридский "Реал" за 27 миллионов евро.

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