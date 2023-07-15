Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси перешел в "Интер" Майами.
О подписании соглашения с 36-летним аргентинцем сообщает пресс-служба американского клуба.
Лионель Месси подписал контракт с "Интером" на правах свободного агента после ухода из ПСЖ.
Соглашение Месси с американским клубом рассчитано на три года.
Финансовые условия сделки не разглашаются, однако отмечается, что Лионель стал самым высокооплачиваемым игроком североамериканской лиги МЛС.
Сообщается, что в сделке также поучаствовали компании Apple и Adidas, которые будут выплачивать Месси часть зарплаты.
Дебют Лионеля Месси в составе "Интера" запланирован на 21 июля.
Напомним, за "Интер" Майами играет защитник сборной Украины Сергей Кривцов. Он перешел в американский клуб зимой этого года. Украинец сыграл 20 матчей за команду из Майами и забил один гол.