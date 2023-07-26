Лионель Месси забил уже три гола в стартовых двух матчах за "Интер Майами".

В ночь на 26 июля в США состоялся поединок второго тура турнира Кубок Лиг-2023, в котором "Интер Майами" принимал на своем поле "Атланту Юнайтед".

Игра завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

Счет в игре был открыт на 8-й минуте - после передачи Серхио Бускетса гол забил Лионель Месси. На 22-й минуте "Интер Майами" удвоил свое преимущество - дубль оформил Месси. На 44-й минуте хозяева поля забили третий мяч, отличился Роберт Тейлор.

На старте второй половины встречи Роберт Тейлор забил четвертый мяч "Интера" в этой игре. Ассистировал ему Лионель Месси.

"Интер Майами" - "Атланта Юнайтед" - 4:0

Голы: Месси, 8, 22, Тейлор, 44, 53

Обзор матча:

Отметим, что Лионель Месси сыграл свой второй матч за "Интер Майами". В активе аргентинца уже три забитых мяча и одна голевая передача. Свой дебютный мяч 36-летний нападающий забил в матче против "Крус Асуля".

Добавим, что в матче против "Атланты Юнайтед" в основном составе вышел украинский защитник "Интера Майами" Сергей Кривцов. Он сыграл 73 минуты, после чего его заменил Кристофер Макви. Примечательно, что Макви уже на 84-й минуте получил красную карточку и был удален с поля.

Вас также могут заинтересовать новости: