Также планируют возобновить первую и вторую лиги и женский чемпионат.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что в августе возобновятся все чемпионаты Украины.

"Я говорил с нашим президентом Владимиром Зеленским о том, насколько важно отвлечь людей футболом. От детей до стариков - все сосредоточены на войне. Ежедневно они получают информацию о погибших, о последствиях войны.

Мы говорили о том, что футбол имеет очень большую силу, чтобы помочь людям думать о будущем, потому что сейчас люди, конечно, не в хорошем настроении. Они в самом плохом настроении. Мы говорили о том, как возможно, чтобы футбол помог нам думать о будущем.

Поэтому мы вместе с президентом приняли решение, что в августе возобновим чемпионат Украины. В Украине мы будем играть на всех уровнях: УПЛ, первая лига, вторая лига, женский чемпионат. На всех уровнях мы начнем в августе. Решение принято совместно с президентом Украины.

Я сообщил руководителям УЕФА и ФИФА Чеферину и Инфантино, что мы возобновим чемпионаты во время военного положения в Украине, под бомбами. Мы рассчитываем на их поддержку. Мы обсуждаем детали. Мы обсудим с нашим военным советом и правительством, как это безопасно все организовать", – заявил Павелко для The Associated Press.

Напомним, что ранее журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас рассказывал о двух вариантах проведения УПЛ на территории Украины.

Также президент ФК "Рух" Григорий Козловский выдвигал инициативу играть только в Украине, а не за рубежом.

Вместе с тем уже два клуба официально снялись со следующего розыгрыша УПЛ.

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