Соревнования должны проходить без зрителей.

Министерство молодежи и спорта Украины разрешило проведение спортивных соревнований без зрителей в отдельных регионах.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

"Разрешена организация проведения в отдельных местностях Украины всеукраинских спортивных соревнований без присутствия зрителей. Об этом говорится в Приказе Министерства молодежи и спорта Украины №1587 от 28 мая 2022 года.

Согласно Приказу Министерства, с целью создания на территории Украины оптимальных условий для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд Украины по видам спорта для участия в главных международных спортивных соревнованиях, разрешена организация проведения в отдельных местностях Украины с соблюдением условий безопасности, предусмотренных законодательством о военном положении всеукраинских спортивных соревнований, предусмотренных Единым календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2022 год, среди взрослых спортсменов и спортсменов ближайшей возрастной группы, в том числе спортсменов по видам спорта лиц с инвалидностью, без присутствия зрителей.

Также разрешено проведение учебно-тренировочных сборов национальных сборных команд Украины среди спортсменов разных возрастных групп, в том числе спортсменов по видам спорта лиц с инвалидностью, без привлечения спортсменов в возрасте до 16 лет, которые к месту проведения мероприятия в соответствии с требованиями законодательства нуждаются в сопровождении взрослым лицом", – говорится в тексте приказа.

Следовательно, условия для проведения спортивных соревнований:

Участие в соревнованиях могут принимать только спортсмены взрослых и "ближайших к взрослым" возрастных групп.

Соревнования должны проходить без зрителей.

Организаторы должны соблюдать условия безопасности, "предусмотренные законодательством о военном положении".

Отметим, что все соревнования в Украине были официально отменены 24 февраля 2022 года в связи с введением военного положения из-за полномасштабного вторжения России.

26 апреля стало известно, что УПЛ решила не доигрывать чемпионат по футболу. Чемпионом Украины стал "Шахтер", до паузы лидировавший в турнирной таблице, опережая "Динамо" на два очка.

В настоящее время определяется формат проведения следующего сезона УПЛ. Матчи будут проводить в Украине без "Десны" и "Мариуполя", потерявших свою инфраструктуру из-за войны. Вместо них зайдут "Кривбасс" и "Металлист".

Вас также могут заинтересовать новости: