Награждение призеров не будет, а сезон определен незавершенным, поэтому чемпионство будет считаться не разыгранным.

26 апреля состоялась встреча представителей УПЛ. Клубы поддержали предложение завершить этот сезон. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Награждение призеров проводиться не будет. Сезон определен незавершенным, поэтому чемпионство будет считаться не разыгранным. "Шахтер" не наградят титулом и золотыми медалями.

На момент остановки турнира первое место занимал "Шахтер", набравший 47 очков. Вторым шло "Динамо", которое отставало от лидера на 2 пункта. Третьим - "Днепр-1", у которого было 40 баллов.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, "Шахтер" и "Динамо" в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, "Днепр-1" - в Лиге Европы, "Заря" и "Ворскла", которые финишировали на четвертой и пятой позициях, в Лиге конференций.

Соответствующее решение будет передано на утверждение Исполнительным комитетом Украинской ассоциации футбола. Также была создана рабочая группа, которая будет прорабатывать вопрос о текущей деятельности УПЛ и старте следующего сезона.

В первую лигу никто не понизиться. Выйдут ли в УПЛ клубы из первой лиги и каким будет формат следующего сезона будет решено во время следующего заседания клубов Премьер-лиги, которое состоится 25 мая. Тогда же будет решено, в каком формате будут проводить следующий сезон.

Судьбу Кубка Украины решит Украинская ассоциация футбола. Вероятно, турнир будет признан несостоявшимся.

Турнирная таблица