Матчи следующего сезона УПЛ могут сыграть в столице или на западе Украины.

Следующий сезон украинской Премьер-лиги, скорее всего, пройдет на территории Украины.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, такая инициатива идет от Президента Украины Владимира Зеленского, который дал понять, что исключений по выезду за границу не будут делать.

Данное решение поддерживает большинство клубов УПЛ, которые должны принять этот вариант как рабочий.

Отмечается, что планирование следующего сезона будет проходить совместно с Минобороны Украины, которое должно дать четко понять - где играть безопасно.

Рассматривают два варианта:

Играть только в Киеве, потому что столица лучше других городов защищена от ракетных ударов. Матчи готовы принять следующие стадионы: НСК "Олимпийский", "Динамо" им. Лобановского, "Оболонь-Арена", им. Банникова, а также арены "Левого Берега" и "Колоса".

Играть только на Западе Украины. Там стадионов, соответствующих нормам, еще больше: во Львове - 3, в Ужгороде - 2 , по одному в Тернополе и Черновцах. Может быть, и Луцк будет готов к таким матчам.

Кроме того, вырабатывается алгоритм действий на случай тревоги и угрозы воздушного удара. Скорее всего, в таких случаях матчи будут прерывать, а команды будут ожидать в раздевалках. Если тревога затянется - доиграют, условно, на следующий день.

Старт чемпионата состоится ориентировочно в августе. Если отработают механизм и будут время для полноценного сборов, - в конце июля.

Все матчи в военное время будут проходить без присутствия зрителей на трибунах.

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