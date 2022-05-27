За "Десной" и "Мариуполем" закрепили места в украинской Премьер лиге.

В пятницу, 27 мая, в киевском Доме футбола состоялись общие сборы участников украинской Премьер-лиги, на которых обсуждался вопрос проведения следующего сезона чемпионата, а также формат турнира.

К сожалению, полномасштабная война, которую РФ развязала против Украины, привела к уничтожению спортивной инфраструктуры во многих наших городах. В связи с этим участие в новом сезоне украинской Премьер лиги не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Было решено закрепить за "Мариуполем" и "Десной" места в украинской Премьер-лиге. Все участники встречи единогласно поддержали эту инициативу.

Что касается остальных решений, исходя из сложной ситуации в стране в связи с военной агрессией РФ, на сезон 2022/23 годов будет разработан и принят временный специальный регламент, предусматривающий условия проведения соревнований в сложившейся ситуации.

Окончательное решение о формате чемпионата, стране проведения и игровом календаре будет принято по результатам работы профильных рабочих групп и консультаций с властями Украины и военными администрациями. То же касается дальнейших перспектив чемпионата юношеских команд.

Кроме того, поднимался вопрос о тендере медиа-прав УПЛ. Руководство лиги сообщило клубам, что переговоры о покупке прав на трансляцию чемпионата продолжаются, потенциальные партнеры продолжают выражать заинтересованность и открыты для плодотворного сотрудничества на выгодных финансовых условиях. Более подробные переговоры будут продолжены после утверждения места проведения и формата чемпионата.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже почти три месяца.

Из-за войны чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Донецкий "Шахтер" стартует в следующем сезоне Лиги чемпионов сразу с группового этапа. Это стало возможно благодаря проходу "Ливерпуля" в финал нынешнего турнира и отстранению российских команд от еврокубков.

"Динамо" свой путь в Лиге чемпионов следующего сезона начнет со 2-го квалификационного раунда. Первые матчи этой стадии состоятся 19-го и 20 июля.

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