"Ливерпуль" снова обыграл "Вильярреал" и вышел в финал самого престижного футбольного турнира.

Прошел ответный матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов между "Вильярреалом" и "Ливерпулем".

В Англии команда Юргена Клоппа одержала победу со счетом 2:0, а потому ехала в гости к испанцам с уверенным гандикапом. Впрочем, с первых минут поединка "Вильярреал" показал, что его рано списывать со счетов. Подопечные Унаи Эмери быстро забили в ворота Алиссона, а к перерыву даже удвоили преимущество.

Во втором тайме "Ливерпуль" вернул инициативу и забил трижды усилиями Фабинью, Луиса Диаса и Садио Мане.

Вильярреал (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 2:3 (первая игра – 0:2)

Голы: Диа, 3, Коклен, 41 - Фабинью, 62, Луис Диас, 67, Мане, 74

Для мерсисайдцев этот финал станет третьим за последние пять лет. В 2018 году "Ливерпуль" в финале уступил мадридскому "Реалу" (1:3), а в 2019 году подопечные Клоппа обыграли "Тоттенхэм" (2:0).

Четвертого мая "Манчестер Сити" и "Реал Мадрид" определят второго финалиста ЛЧ сезона 2021/2022. Начало матча в 22:00. Первый поединок выиграли "горожане" со счетом 4:3.

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