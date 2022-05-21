Также Григорий Козловский назвал альтернативные варианты места проведения УПЛ - это страны-соседи Украины.

Из-за войны не известно в каком формате состоится следующий сезон чемпионата Украины по футболу. Текущий сезон завершили турнирной таблицей, которая была по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Руководители УАФ рассматривают вариант проведения следующего сезона за рубежом, но президент львовского "Руха" Григорий Козловский считает, что УПЛ надо проводить на западе Украины несмотря на то, что все области нашей страны рискуют быть обстрелянными вражескими ракетами.

"Я за то, чтобы чемпионат состоялся в Украине, на западе Украины там. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы чемпионат прошел здесь для наших людей. Мы, футбольный клуб, готовы играть под бомбардировками и воздушными тревогами.

Это то, что нужно людям, люди этого ждут. Я не вижу в этом чего-то крамольного. Это тоже наш спортивный фронт - для подъема духа, чтобы показать, что украинцы несокрушимы. Даже во время войны мы можем бороться за имя нашей страны.

Если так случится, что невозможно будет играть в Украине, я думаю, нам надо будет собираться клубами, решать. Как примет большинство, на это мы согласимся. Если спросите наше мнение, я буду предлагать, чтобы играть чемпионат в Польше, Словакии, Венгрии.

"Минай" без проблем может играть в Венгрии домашние игры, мы – в Польше. Думаю, мы можем ездить на игры, возвращаться, быть с семьями, военными, народом Украины", – сказал Козловский в интервью для Футбол News.

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