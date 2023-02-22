Болельщики "Реала" призывают тренерский штаб больше доверять украинцу Лунину.

Во вторник, 21 февраля, состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" разгромил "Ливерпуль".

Однако, этот поединок стал не самым лучшим для основного голкипера "сливочных" Тибо Куртуа. Бельгийский вратарь допустил грубую ошибку и по его вине "Ливерпуль" забил второй гол в ворота испанского клуба.

Болельщики "Реала" не простили Куртуа его ошибку и в комментариях призвали больше доверять украинскому вратарю "сливочных" Андрею Лунину.

Видео дня

Madridista C: "Пожалуйста, выпустите Лунина и разорвите контракт с Куртуа"

THFC_Danjum4: "Алиссон и Куртуа слабее Лунина и Адриана"

Sequeirisimo: "Лунин лучше Куртуа"

Keiry Campos: "Какая нелепая игра Куртуа, Лунин действовал превосходно"

vinicius: "Верните Лунина, я насмотрелся на Куртуа"

endlessvenus: "Если Куртуа состарился, так выпускайте Лунина"

Fran | Kvaratskhelia enjoyer: "Куртуа 2019 года возвращается, нужно ставить Лунина"

SG SLAV: "Куртуа обломался. Этого не случилось бы, будь на воротах Лунин"

pedrou: "Куртуа на скамейку запасных"

Farhath Farzan: "Что творит Куртуа? Скорее выпускайте Лунина!"

Отметим, что Андрей Лунин в нынешнем сезоне сыграл за "Реал" 11 матчей, в которых пропустил девять голов. Четыре поединка он отыграл "на ноль".

Украинец защищал ворота "Реала" в "Эль-Класико" против "Барселоны" в рамках чемпионата Испании, который "сливочные" выиграли со счетом 3:1.

Также украинец выходил в основном составе на матчи Клубного чемпионата мира против "Аль-Ахли" (4:1) в полуфинале и в финале против "Аль-Хиляля" (5:3).

Тибо Куртуа в этом сезоне сыграл 26 игр за "Реал", в котороых пропустил 27 голов. В его активе восемь "сухих" матчей.

Напомним, мадридский "Реал" выиграл первый матч 1/8 финала против "Ливерпуля" со счетом 5:2. Английский клуб выигрывал по ходу матча в два мяча, но "сливочным" удалось переломить ход встречи и одержать победу.

Ответная встреча "Ливерпуля" и "Реала" состоится 15 марта в Мадриде.

Вас также могут заинтересовать новости: