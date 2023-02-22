Тибо Куртуа допустил курьезную ошибку в начале игры, которая привела к пропущенному голу.

Во вторник, 21 февраля, состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" разгромил "Ливерпуль".

Бельгийский голкипер "сливочных" Тибо Куртуа оценил волевую победу испанского клуба в матче, а также вспомнил свою нелепую ошибку, которая привела к пропущенному голу.

"В момент со вторым голом "Ливерпуля" нам чуть-чуть не повезло, потому что я облажался. Вроде бы контролировал мяч и хотел сразу же отдать пас. Но потом увидел, что Салах остановился, и попытался перевести мяч на правую ногу, но он отскочил от моего колена.

Видео дня

Я первый раз сыграл в Лиге чемпионов на "Энфилде" в присутствии фанатов. Тот факт, что болельщики "Ливерпуля" аплодировали Модричу и Бензема, только доказывает, что эти люди умеют ценить ребят, которые являются великими игроками", - приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

Напомним, на 14-й минуте матча против "Ливерпуля" вратарь Реала "привез" гол в свои ворота. Тибо Куртуа сначала неудачно обработал мяч, а затем отпустил его от себя, чем воспользовался Салах. Мохамед сделал счет 2:0 в пользу "Ливерпуля", но мадридцы ответили пятью голами и одержали разгромную победу.

Видео курьезной ошибки Куртуа:

Ответная встреча "Ливерпуля" и "Реала" состоится 15 марта в Мадриде.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле.

Действующим победителем турнира является мадридский "Реал". В финале прошлого сезона испанский клуб обыграл "Ливерпуль".

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