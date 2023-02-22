"Реал" стал первой командой в истории, которая забила пять голов "Ливерпулю" на "Энфилде" в еврокубках.

Во вторник, 21 февраля, состоялся поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" противостоял "Ливерпулю".

Игра проходила на стадионе "Энфилд" в Англии и завершилась сокрушительной победой испанского гранда со счетом 5:2.

Счет в игре открыли хозяева поля - на 4-й минуте матча Дарвин Нуньес забил красивым ударом пяткой после успешного прострела с правого фланга. На 15-й минуте Мохамед Салах воспользовался эпичной ошибкой Куртуа и удвоил преимущество "Ливерпуля".

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На 23-й минуте Винисиус отыграл один мяч ударом с угла штрафной. На 36-й минуте налажал уже вратарь "Ливерпуля" Алиссон, бразилец не справился с прессингом со стороны Винисиуса и пропустил позорный гол.

Старт второго тайма выдался шокирующим для "Ливерпуля". "Реал" за короткое время забил дважды. Сначала Эдер Милитао замкнул подачу со штрафного от Модрича. Через несколько минут Карим Бензема отметился голом.

"Ливерпуль" старался что-то изменить, но забивать во втором тайме получалось только у "Реала". На 67-й минуте мадридцы провели контракту, в которой Винисиус скинул на Бензема, а тот убрал на замахе Алиссона и пробил точно в ворота.

"Ливерпуль" - "Реал" - 2:5

Голы: Нуньес, 4, Салах 14 - Винисиус, 21, 36, Милитао, 47, Бензема, 55, 67

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес (Матип, 72), ван Дейк, Э. Робертсон, Хендерсон (Милнер, 73), Фабиньо, Байцетич (Эллиотт, 85), Салах, Гакпо (Фирмино, 64), Нуньес (Жота, 64)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба, Вальверде, Камавинга, Модрич (Кроос, 87), Родриго (Себальос, 80), Бензема (Асенсио, 86), Винисиус

Предупреждения: Эллиотт - Винисиус

Обзор матча:

Стоит отметить, что "Реал" стал первой командой в истории, забившей пять голов "Ливерпулю" на "Энфилде" в еврокубках. Раньше "красные" никогда не пропускали даже четыре мяча на домашнем стадионе в международных турнирах.

Ответная встреча "Ливерпуля" и "Реала" состоится 15 марта в Мадриде. По итогам двухматчевого противостояния будет определен четвертьфиналист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле.

Действующим победителем турнира является мадридский "Реал". В финале прошлого сезона испанский клуб обыграл "Ливерпуль".

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