"Ливерпуль" попытается взять реванш у "Реала" за поражение в финале ЛЧ прошлого сезона.

Во вторник, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" встретится с мадридским "Реалом".

Игра пройдет на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

На стадии группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" занял второе место в турнирной таблице группы А с "Наполи" (победа 2:0, поражение 1:4), "Аяксом" (две победы 3:0, 2:1) и шотландским "Рейнджерс" (две победы 7:1, 2:0).

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К игре против "Реала" игроки "Ливерпуля" подходят в хорошем настроении. Команда накануне одерждала две подряд победы в рамках АПЛ. Сначала "красные" победили "Эвертон" (2:0) в ливерпульском дерби, а на этих выходных обыграли "Ньюкасл" (2:0).

Мадридский "Реал" в групповом раунде ЛЧ выступал в группе F с немецким "РБ Лейпциг" (победа 2:0, поражение 2:3), донецким "Шахтером" (победа 2:1, ничья 1:1) и шотландским "Селтиком" (две победы 3:0, 5:1).

В чемпионате Испании дела у "Реала" идут далеко не идеально, но лучше, чем у "Ливерпуля". Команда Карло Анчелотти занимает второе место, отставая от "Барселоны" на 8 баллов.

Перед матчем против "Ливерпуля" мадридский клуб одержал две уверенных победы: разгромили "Эльче" (4:0) и обыграли "Осасуну" (2:0).

Ливерпуль - Реал: прогноз

Фаворитом в первом матче этого противостояния букмекеры считают "Ливерпуль".

Так, на победу подопечных Юргена Клоппа принимаются ставки с коэффициентом 2,33. Ничья - 3,60. Победа мадридского "Реаал" оценивается коэффициентом 3,05.

По мнению аналитиков, что матч "Ливерпуль" - "Реал" будет зрелищным: тотал больше 2,5 мяча котируется за 1,71, а тотал меньше 2,5 мяча оценен аналитиками в 2,21. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1,59. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2,37.

Букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:1. Коэффициент на данный исход - 7,30.

Проход английского клуба в четвертьфинал по итогам двух матчей оценен коэффициентом 2,15, а испанского клуба - 1,75.

Ливерпуль - Реал: трансляция

На территории Украины поединок "Ливерпуля" и мадридского "Реала" в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в последний раз "Реал" и "Ливерпуль" встречались между собой в мае прошлого года в финале Лиги чемпионов-2021/22. Решающий поединок за трофей выиграл мадридский клуб - 0:1.

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