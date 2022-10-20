Тибо Куртуа отреагировал на выступление Андрея Лунина в игре с "Эльче".

В среду, 19 октября, в рамках десятого тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" разгромил "Эльче" со счетом 3:0.

Ворота "сливочных" в этой игре защищал голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

23-летний украинец провел великолепный поединок, совершив несколько потрясающих сейвов и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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После игры с "Эльче" партнер Лунина по команде Тибо Куртуа похвалил украинца, оставив комментарий в своем Твиттере.

"Великий Лунин", - написал Куртуа.

Добавим, что накануне, на церемонии вручения "Золотого мяча-2022", Тибо Куртуа получил награду "Яшин Трофи" - приз лучшему вратарю мира по итогам года.

Напомним, основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа получил травму и Лунин получил шанс проявить себя. Украинский вратарь сыграл шесть матчей подряд в основе "Реала", среди которых две игры против "Шахтера" (2:1, 1:1) в Лиге чемпионов и легендарное "Эль-Класико" с "Барселоной" (3:1).

С Луниным в составе, "Реал" одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. В двух играх украинец сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, в остальных - пропускал не более одного гола.

В следующем матче "Реал" сыграет против "Севильи" в рамках чемпионата Испании 22 октября. Ожидается, что в этой игре на поле вернется Тибо Куртуа.

Ранее УНИАН сообщал, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высоко оценил игру Андрея Лунина в последних играх мадридского клуба.

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